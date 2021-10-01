Zihinsel engelli kadına tecavüz dehşeti! Ahlaksız çete çökertildi

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi Çalıca Mevkiinde P.A. isimli zihinsel engelli genç kız Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerden yardım talep etti. Ahlak Büro Amirliğine getirilen P.A. burada polise verdiği ifadede 5 gündür Karaçulha'da bir evde kaldığını, kendisine zorla uyuşturucu madde verildiğini, Umut isimli şahsın cinsel saldırısına uğradığını ve para karşılığı zorla kendisini sattığını söyledi.