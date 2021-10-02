10 bin metrede sürpriz doğum

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Hava Yolları'nın İstanbul-Şikago
seferini yapan uçağında Faslı bir yolcu, 10 bin metre yükseklikte erkek bebek dünyaya getirdi. THY
'nin 27 Eylül Pazartesi günü İstanbul'dan kalkış yapan Şikago uçağında, eşi ve üç çocuğuyla birlikte seyahat eden Faslı kadın yolcunun uçuşun ortalarında doğum sancıları tuttu. Kabin ekibi, yolcuyu doğum için uçağın arka bölümüne alarak doğum hazırlıklarına başlarken, aynı anda uçakta doktor anonsu yapıldı. Yolculardan Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Feridun Kubilay, doğuma katılırken, kadın yolcu sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte dünyaya gelen bebeğe babası "Almahdi" ismini verilmesini istedi, pilottan da anons yaparak duyuru yapmasını talep etti. Bebeğin ve annenin durumunun iyi olması üzerine, pilotlar uçuşa devam ederken uçağın Şikago'ya inişi sonrası anne ve bebeği kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağustosta yine THY'nin Dubai-Birmingham uçağında Afganistanlı yolcu, bir kız çocuk dünyaya getirmişti.