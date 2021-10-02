28 bin 873 yeni vaka, 210 vefat

Türkiye'de dün 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı. 210 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 26 bin 224 oldu. Son 24 saatte 430 bin 131 doz aşı uygulandı, toplam aşı sayısı ise 109 milyon 925 bin 744'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız."