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Giriş Tarihi: 2.10.2021 20:58

700 bin balık denize kaçtı! Balıkçılar bayram etti

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
700 bin balık denize kaçtı! Balıkçılar bayram etti

Milas Güllük Körfezi’nde balık havuzuna çarpan Queensland bandralı yük gemisi balık çiftliklerinin havuzuna çarptı. 700 bin Çipura kafesten kurtulup denize kaçtı, balıkçılar hücum etti. Ballık bolluğu yaşandı. Kilosu 60 TL civarı olan Çipura 25 TL’den ‘batan geminin malı’ misali tezgahlarda yerini aldı.

Milas Güllük Körfezi'nde kuru yük gemisi, feldispat madeni yüklemek için limana yanaşırken balık çiftliklerinin havuzuna daldı. Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M isimli kuru yük gemisi, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Ağırlıkları 400 ile 500 gram arasında değişen yüzbinlerce balık, parçalanan havuzlardan çıkarak denize kaçtı.

KİLOSU 25 LİRADAN SATILDI

Yaklaşık 700 bin Çipura kafesten kurtulup denize kaçtı, balıkçılar hücum etti. Balık bolluğu yaşandı, fiyatları düştü. Yöredeki balıkçıların avladıkları balıklar, Bodrum ve Milas'ta tezgahlarda yerini aldı. Kilosu 60 lira civarı olan Çipura 25 liradan satışa sunuldu. Vatandaşlar, balık tezgahlarının önünde kuyrukluklar oluşturdu.

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700 bin balık denize kaçtı! Balıkçılar bayram etti
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