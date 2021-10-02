78 yıl boyunca geçtiği derede can verdi

Trabzon Köprübaşı
ilçesinde herkesin tanıdığı ve sevdiği bir isim olan Ali Uzunkaya (86), nam-ı diğer 'Demir Ali Dayı' yıllarca dere kenarındaki kulübesinde tek başına yaşam mücadelesi verdi. 4 yaşındayken babasını, 8 yaşındayken ise annesini kaybeden Uzunkaya, elinde pazar çantasıyla tam 78 yıl boyunca köprü olmadığı için dereden geçip ilçe merkezine gidiyordu. Uzunkaya, her gün geçmek zorunda kaldığı dereden bu kez geçemedi. Önceki gün karşıya geçmek isterken suya kapıldı. Cesedi, Kahramanlar köprüsü yakınında bulundu. İlçe sakinlerinin yapılmasını istediği köprüyü göremeden yaşamını yitiren Demir Ali Dayı'nın ölümü herkesi üzüntüye boğdu. Cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.