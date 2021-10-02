80 yaşında ilk doğum gününü kutladı

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Yenimahalle'de yaşayan 80 yaşındaki Hatun Akın'ı ziyaret etti. Çağırıcı ile Tüysüz kısa bir muhabbetin ardından Hatun Akın'a doğum günü sürprizi yaptı.



ÇOK DUYGULANDIM



Salonda oturan Hatun Nine, kendisine getirilen doğum günü pastasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Pastanın mumlarını alkışlar eşliğinde üfleyen Hatun Nine, 80 yaşına girdi. Kendisine gösterilen ilgiden dolayı memnun kaldığını söyleyen Hatun Nine, "Bu yaşıma geldim bugüne kadar hiç doğum günü kutlamadım. Artık benim de bir doğum günü pastam oldu. Çok duygulandım. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.



BİZİM BAŞ TACIMIZSINIZ



Hatun Nine'nin doğum gününü kutlayan Başkan Çağırıcı, "Siz değerli çınarlarımız bizim baş tacımızsınız. Bizler sizlerin duaları sayesinde ayakta duruyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Rabbim sağlıklı hayırlı ömürler versin. Hatun ninenin nezdinde bütün yaşlıların da Yaşlılar Haftası'nı kutluyorum" dedi. Hatun Nine'ye sağlıklı daha nice yıllar dileğinde bulunan Tüysüz ise "Hatun ninemizin mutluluğuna ortak olduk. Onu bu şekilde mutlu görmek bizim için de ayrı bir sevinç kaynağı oldu. Mevlam sağlık, sıhhat ve afiyet versin inşallah" diye konuştu.



Doğum günü kutlamasına Hatun Nine'nin yakınları da katıldı.