Aradığı mutluluğu bahçesinde buldu

Mersin
'in gözde turizm bölgesi Kızkalesi
'nde zeytin ve limon ağaçları içerisine 56 yaşındaki Ümmü Koç'un emekli olduktan sonra hatıralar, doğal ürünler ve kullanılmayan malzemelerle yaptığı botanik bahçesi görenleri hayran bırakıyor. Gelenlerin saatlerce zaman geçirdiği ve gitmek istemediği gizli bahçe dilden dile yayılarak misafirlerini ağırlıyor. Doğa, kültür ve turizmin bir arada yaşandığı Mersin'in Erdemli
ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde zeytin ve limon ağaçları arasında 1 çocuk annesi memur emeklisi 56 yaşındaki Ümmü Koç, her emeklinin hayalini kurduğu örnek bir bahçe yaptı. Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü Kızkalesi'ne yerleşen Koç, ailesine ait arazide bulunan tek odalı küçük bir eve imar barışından belge alıp, 2 yıl içerisinde atıl durumdaki malzemeleri de kullanarak kendi imkanları ile boyayıp süsleyerek çiçekler yetiştirdi. Ortaya doğa harikası bir mekan çıkaran Koç, ziyarete gelenlerin tavsiye etmesi ve sosyal medyada paylaşımları ile her gün onlarca ziyaretçi ağırlamaya başladı.
Bir tarafı doğa diğer tarafı 'Kızkalesi' olan bahçe de Koç'un dekor olarak kullandığı bisikletten, tavalara, eski kıyafet ve ayakkabılardan kendi yetiştirdiği süs kabaklarına kadar boyayarak ortaya çıkardığı süs eşyaları ise ayrı bir görsel şölen sunuyor. Gelenlerin hayran kaldığına değinen Koç, "Görenler 'Nereye geldik biz, cennetten bir köşe mi' diyerek çok şaşırıyorlar ve çok da hoşlarına gidiyor. Ben de bundan mutlu oluyorum. Kesinlikle burada ticari en ufak bir şeyim yok. Hatta gelenlere çay, kahve ikram ediyorum, oturup sohbet ediyorum. Onların da çok hoşuna gidiyor, tekrar tekrar gelip burada doğayla iç içe zaman geçirip mutlu oluyorlar, ben de mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.
'GÜZEL BİR ÖRNEK'
Kız Kalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale ise, "Burası Ümmü ablanın botanik bahçesi. Burada kullanılmayan eşyaları geri dönüşüm malzemesi olarak kullandı. Değişik bitki ve çiçekleri burada yetiştiriyor. İnşallah güzel bir örnek olur. Ümmü ablaya da bu konuda teşekkür ediyoruz" dedi.