Ataşehir’de ’korna çaldın’ dayağı! Genç adam ölümden döndü

Maddi olarak da manevi olarak da zararım var. Ben 10 gündür dışarı çıkamıyorum, arkadaşlarımın yanına gidemiyorum en önemlisi de işime gidemiyorum. Ben üniversite öğrencisiyim okul için para biriktiriyordum ama 10 gündür işime gidemiyorum bu benim için zor bir durum.