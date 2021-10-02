Atıl araziler çiftçilere cansuyu oldu

Silivri'de atıl durumda arazilerde, yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılması amacıyla 300 dönümle başlayan ekim alanları 3 bin 500 dönüme çıkarıldı. Tarlalardan elde edilecek tohumlar, bölgedeki çiftçilere ücretsiz dağıtılarak arazilerinde değerlendirmeleri sağlanıyor. Geçen yıl 2 bin 500 dönüm belediye arazisinde zirai faaliyet yaparak bölge üreticilerine bir yılda 7 milyon TL'lik bir destek sağlanırken, bu yıl 3 bin 500 dönüm arazide toplam 25 milyon liralık tarımsal ciro hedefleniyor.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Yeni sezon için yine belediyemize ait arazilerde üretim planlamamızı yaptık. 2 bin 500 dönüm olan ekim alanımızı 3 bin 500 dönüme çıkardık. Bunun bin 500 dönümlük kısmında yerli ve milli sertifikalı arpa tohumu ekimi, bin dönümüne ayçiçeği, 500 dönümüne kavun ve bamya, 250 dönümüne silajlık mısır, 250 dönümüne ise tıbbi ve aromatik bitki ekimi yapacağız. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da tohumluk arpalarımızı, samanlarımızı ve silajlık mısırlarımızı ilçemizdeki küçük ve orta ölçekli üreticilerimize hibe olarak dağıtacağız. Tarımsal üretimimiz her yıl artarak devam edecek. Silivri Belediyesi olarak, Silivri'nin verimli topraklarını korumaya, atalık tohumlarımıza sahip çıkmaya, çiftçimize, hayvancımıza destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.