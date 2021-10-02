Bodrum’da kesin korunacak hassas alanlar belirlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetenin 2 Eylül'de yayımlanan sayısında, gözde turizm merkezi Bodrum'da, bazı bölgeler kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Buna göre, Bodrum Torba Mahallesinde Vahşi Depolama Sahası ve Çevresi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları krokide gösterilerek söz konusu alan kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi. Ayrıca, Ortakent, Dağbelen ve Konacık Mahalleleri Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda ise sınır ve koordinatları krokide gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescillenmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de söz konusu kararla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Muğla Bodrum İlçesi sınırları içerisinde bulunan Torba Mahallesi Vahşi Depolama Sahası ve Çevresi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Muğla İli, Bodrum İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ortakent, Dağbelen ve Konacık Mahalleleri Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir."