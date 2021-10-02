CHP, 10 milyonluk teleferiği çürümeye bıraktı

CHP'li Beşikdüzü Belediyesi tarafından teleferiğin 3 yıldır atıl vaziyette olduğunu belirten AK Parti Beşikdüzü ilçe başkanı Ahmet Gören, "Buraya gelen yerli ve yabancı turistler, teleferiğin kapalı olduğunu görüp geri dönüyorlar. Ayrıca teleferik projesiyle birlikte yapılan 2 otel projesi de aynı halde atıl bir şekilde duruyor. Proje üretemeyen CHP'li belediyeler, olan projeyi bile kullanmıyorlar" diye konuştu. İlçe esnafları ise bu duruma tepki göstererek, "İlçemizde var olan bu yatırım hizmete girmiş olsaydı esnaf olarak bizler istihdam sağlardık, daha çok kişiye iş kapısı olurdu" dedi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde önceki dönem AK Partili Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu tarafından projelendirilen, 3 bin 600 metre uzunluğundaki bölgenin en uzun teleferiği olma özelliği taşıyan teleferik, 100 milyon TL'ye mal oldu. 3 yıl önce hizmete açılan, 530 rakımlı Beşikdağı'na 2 kabinli olarak 10 dakikada ulaşan teleferikte geçen süre zarfında 60 bin kişiyi ağırlamıştı. 2 yıldan beri ise çalışmayan ve atıl vaziyette bırakılan teleferik, çürümeye terk edildi. CHP'li belediye ile yatırımcı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kapılarına kilit vurulan teleferiğin çalışmamasına bölge esnafı tepki gösterdi. Teleferiğin atıl vaziyette çürümeye bırakılmasına tepki gösteren ilçe esnafı, ilçenin hem ekonomik kabının olduğunu belirterek, turizm ve istihdam açısından ekonomik kayba uğradığını söylediler.

CHP'Lİ BELEDİYE MAALESEF BASİRET GÖSTEREMEDİ

İlçede önceki dönem AK Partili Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu tarafından projelendirilerek hizmete sunulan ve bu dönem CHP'li belediye tarafından teleferik ve oteller projesini atıl vaziyette bırakıldığını belirten AK Parti Beşikdüzü İlçe Başkanı Ahmet Gören, teleferiğin yatırımcısına ağır yaptırımlar uygulandığı için teleferiğin çalışmadığını dile getirerek, "2014-2019 yılları arasında AK Parti belediyeciliği ile buluşan Beşikdüzü'nde o zamanlarda büyük yatırımlar kazandırıldı. Bu yatırımlardan en önemlisi ise teleferik projesiydi. Projelendirilen teleferik 2018 yılında hizmete açıldı. Birkaç yıl işletildikten sonra 2019 yılında yerel seçimlerde vatandaşın tercihi ile CHP'li aday seçildi. Göreve gelen CHP'li belediye maalesef basiret gösteremedi. Hazır olarak teslim ettiğimiz teleferiğin kapısına kilit vuruldu. Teleferik şu anda çalışmıyor. Mevcut yatırımcının gözünü korkutarak ağır yaptırımlar uyguladılar" dedi.

"OTEL PROJELERİ DE ATIL VAZİYETTE DURUYOR"

Geçmiş dönem gerçekleştirdiğimiz teleferik projesi ile birlikte yapılan otel projelerinin de atıl vaziyette durduğunu vurgulayan Gören, "Bizim talebimiz buraya bir an önce yatırımcı bulunması. Yatırımcı bulunamazsa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızın teleferiğin devrini Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınmasını istiyoruz. Amacımız ise teleferiğin bir an önce işletmeye açılması. Çünkü bu ilçemiz için çok önemli. İlçemize bir turizm geliri, turizm katkısı olsun diye teleferiğin yanında birkaç tane otel projesi de yaptık. O projelere şu anda CHP'li belediyenin basiretsizliği yüzünden bir çivi dahi çakılmadı. Yatırımcılar bıraktılar onlarda maalesef atıl vaziyette duruyor" şeklinde konuştu.

"TELEFERİĞİN KAPALI OLMASI BÜYÜK BİR KAYIP"

Yerli ve yabancı turistlerin ilçeye geldiğinde teleferiğin kapalı ve atıl durumda olduğunu görünce geri döndüğünü belirten Gören, "Teleferiğin işletilmesinden belediye de ek gelir elde ediyordu. Normalleşme sürecinin ilk zamanlarında turistler tekrar bu bölgeye gelmeye başladı. Teleferiğin kapalı olduğunu görüp geri döndüklerine şahit olduk. Bu durum bizi çok üzdü. Turistlerin buranın atıl vaziyette, önünde otlar bitmiş, çürümeye yüz tutmuş halde görmeleri bizi çok üzüyor. Teleferiğin işletilmeye başlandığı ilk yılında tanınmamasına rağmen yaklaşık 60 bin civarında ziyaretçi gelmişti. Teleferiğin kapalı olması bu açıdan büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı.

DEVLETİMİZDEN BURAYA BİR EL ATMASINI BEKLİYORUZ

İlçe esnaflarından Ferhat Aksoy ise, teleferiğin yeniden hizmete girmesiyle ilçe esnaflarının ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bugün Beşikdüzü'nde gerek belediye gerek diğer siyasi partiler bu işten sorumludur. Beşikdüzü'nde var olan yatırımı hizmete açılmasını devletimizin yetkililerinden talep ediyoruz. Devletimizden buraya bir el atmasını bekliyoruz. Bundan çok kısa bir süre önce CHP'nin ekonomi masası adı altında birkaç yetkili buraya geldi. Ekonomiyi arıyorsanız işte size ekonomi teleferik burada. Bu ilçenin ekonomisini kalkındıracak olan yatırım bu teleferiğin hizmete girmesidir. Bu teleferiği hizmete açarsanız Beşikdüzü'nün ekonomisine katkı sağlanır" dedi.