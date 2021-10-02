Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü, 5 yaralı





İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Demet Kaçan ile Şahin Kaçan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada tedaviye alınan Demet Kaçan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Demet Kaçan'ın öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, genç kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.