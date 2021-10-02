Çukurcalı öğrenciler Marmaris’te misafir edildi

KÜLTÜRLER BULUŞTU

Çukurcalı gençlere, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'ın katılımlarıyla bir otelde yöresel halk oyunları gösterilerini izletildi. Kökü tarihin derinliklerinden gelen ve geleneksel figürler, ritüeller ve çalgılarla icra edilen en önemli kültür mirası halk oyunlarımız sergilendi. Bu coşkuya zaman zaman Çukurcalı gençler de halay çekerek eşlik etti.