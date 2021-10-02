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Giriş Tarihi: 2.10.2021 20:51

Çukurcalı öğrenciler Marmaris’te misafir edildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Çukurcalı öğrenciler Marmaris’te misafir edildi

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı’nın girişimiyle üniversite sınavına hazırlanan Hakkari Çukurcalı öğrenciler, motivasyon amacıyla tatil cennetinde misafir edildi. Öğrenciler, jeep safari turuyla doğa harikası coğrafya gezdirildi, yöresel oyunlar izletildi. Zeybek oynandı, halay çekildi. Çeşitli etkinlikler düzenlendi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı girişimleriyle Hakkari Çukurcalı üniversite adayları, tatil cennetinde misafir edildi. İlk ziyaretlerine Çetibeli Jandarma Karakolundan başlayan gençlere, doğayla iç çe kahvaltı etkinliği düzenlendi. Üniversite sınavına hazırlanan 15 Çukurcalı öğrenciye özel motivasyon amacıyla, doğa harikası coğrafya jeep safari turuyla gezdirildi.

KÜLTÜRLER BULUŞTU

Çukurcalı gençlere, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'ın katılımlarıyla bir otelde yöresel halk oyunları gösterilerini izletildi. Kökü tarihin derinliklerinden gelen ve geleneksel figürler, ritüeller ve çalgılarla icra edilen en önemli kültür mirası halk oyunlarımız sergilendi. Bu coşkuya zaman zaman Çukurcalı gençler de halay çekerek eşlik etti.

CENNET COĞRAFYAYI JEEP SAFARİYLE KEŞFETTİLER

Marmaris'in kırsal mahallerine doğru yola çıkan gençler, gün batımına kadar toprak yollarda dört çeker arazi araçlarıyla önceden belirlenen güvenli parkurlarda gönüllerince eğlendi. Tur sırasında özellikle Turgut Şelalesi ve Kızkumu'na hayran kaldıklarını belirten gençler, Marmaris'in her köşesinin ayrı bir cennet olduğunu vurguladı.

Çukurcalı gençler, doğa harikası coğrafyayı keşfetmenin mutluluğunu yaşadı. Marmaris'te olmaktan memnun olduklarını kaydeden öğrenciler, sınav öncesi güzel bir motivasyon olacağını belirtti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hakkari Çukurca İlçesinden, üniversite sınavlarına hazırlanan 15 başarılı gencimiz bir hafta boyunca Marmaris'imizde motive olacak." dendi.

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Çukurcalı öğrenciler Marmaris’te misafir edildi
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