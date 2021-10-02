En büyük uçak İstanbul’da

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380
ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul
'u da ekleyen Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates
, ilk tarifeli seferini dün yaptı. Dubai'den kalkış yapan A380 tipi uçak, 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı
'na (İHL) iniş yaptı. Uçağın park yerine yanaştığı sırada pilotlar kokpitten Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarını çıkartarak selamlama yaparken, havalimanı personeli ve bazı yolcular İstanbul'a ilk kez tarifeli sefer yapan A380 ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Uçak ile İstanbul'a gelen yolculardan Fernaz Soraya Nejad "Yolculuğumuz çok güzel geçti. Bu benim A380 ile ikinci uçuşum. Gayet iyiydi" dedi. Havayolu şirketinin haftanın her günü İstanbul Havalimanı'na yaptığı seferlerden birini A380 ile yapacağı bildirildi.