Eren Erdem fena çuvalladı

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem akıllara durgunluk veren bir skandala imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2000 yılında hizmete açılan Taksim metrosunda yürürken çekilen görüntülerini paylaştı.



Sosyal medya hesabından "İstanbul'un altını oydu, delik deşik yaptı; metro yapma rekoru kırdı. Şimdi de, koruma ordusuz o metrolarla geziyor. Ekrem İmamoğlu ne yapmaya çalışıyor?" dedi.





Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da CHP'li ismin paylaşımını alıntılayıp "İmamoğlu'nun yürüdüğü metro istasyonu Taksim. 17 Eylül 2000 tarihinde açıldı. Fazilet Partisi vardı o zaman. AK Parti icraatlarına çökme çabalarına alışmıştık, arkadaşlar önceki dönemlere de dadanmaya başladılar. Bu saçmalıkları çok gündem etmek istemiyorum ama yani artık bu Eren Erdem'in yazdığına ne isim konur bilmiyorum. Propaganda desen, böyle saçma propaganda olmaz, pişkinlik desen hafif kalır. Kitlelerinin ve tüm Türkiye'nin aklıyla alay ediyorlar resmen" ifadelerini kullandı.



AK PARTİ PROJELERİNE ÇÖKMEYE ÇALIŞTI



İBB yönetimi daha önce, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesinin restorasyon çalışması ve Formula 1 pistinin yenilenmesi projelerine çökmeye çalışmıştı. Ulaştırma Bakanlığı, bu gelişmeler sonrası metro ağlarının logosunu değiştirmişti.