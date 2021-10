‘Geçkin Gezgin’ eğitim için zirveye çıkacak

Çocukluk yıllarından beri en büyük hayali dağlara tırmanmak olan 70 yaşındaki Rüştü Hatipoğlu, bu tutkusunu ancak 50'li yaşlarda hayata geçirebildi. Uzun süren bir memuriyet hayatından sonra 2015'te emekli olan Hatipoğlu, ilk tırmanışını 55 yaşında Kaçkar Dağı 'nda yaptı. Sonrasında yurt içi ve yurt dışında birçok dağa tırmandı. 5 kez Himalayalar 'a çıktı. Dostlarının, "Geçkin Gezgin" adını taktığı Hatipoğlu, yarın bu tutkusunu bu kez çok anlamlı bir proje için hayata geçirecek. Hatipoğlu, eğitimden mahrum kalan çocuklar için 70 yaşında oldukça zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek Himalayalar'a çıkacak. Hatipoğlu 6 bin metre tırmanacak. 5 Ekim'de tırmanışa başlayacak olan Hatipoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tırmanışını tamamlayıp Türkiye'ye dönecek. SABAH'a konuşan Hatipoğlu, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Geç de olsa bu tutkumu hayata geçirdim. Ancak kendim için yapıyordum. Bu kez bir şeylere değsin istedim. Bunun da en güzel yolu eğitime destek olmak" dedi. Hatipoğlu, tırmanışı sırasında topladığı bağışları TEGV çocukları için eğitim desteğine dönüştürecek. Toplanan bağışlar 70 çocuğun eğitimi için kullanılacak.Son 20-22 yıldır gezen ve dağlara tırmanan Hatipoğlu, "Dağcılık tehlikeli bir spor. Elbette korkuyorum. Rahmetli babam 'Korkanın annesi ağlamaz' derdi. Korkacaksın ki temkinli davranacaksın. Attığın her adıma dikkat etmen gerekir. Aşırı cesaret sorunla neticelenir" şeklinde konuştu. Hatipoğlu, "En büyük kaygım, 'Nasıl bağış toplayıp hak ettiği kuruma yönlendirebilirim?' konusuydu. Ama TEGV ile yaptığım görüşme sonrasında bu kaygım ortadan kalktı. Bu benim Himalayalar'a 6'ncı gidişim olacak. Ama bu kez daha iyi bir amaç için gidiyorum. Aslında şartlar izin verse her yıl giderdim. Bu etkinlik için hazırlanmaya 1 Temmuz 2020'den itibaren her gün ortalama 10 kilometre yürüyerek ve sabah kalktığımda yarım saat hareketlerimi yaparak başladım. Aşırı kilolarımı attım. Kendimi çok daha zinde hissediyorum" dedi.