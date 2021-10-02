Geri döndükleri köylerinde onları ‘susuzluk’ karşıladı

Terör olaylarından dolayı güvenlik gerekçesiyle köylerini terk etmek zorunda kalan Batman
'ın Gercüş
ilçesine bağlı Poyraz köyü sakinleri, bölgenin terörden temizlenmesinin ardından köylerine geri döndü. Yıllar sonra köylerine tekrar dönmenin mutluluğunu yaşayan köylüler, bir süredir susuzluk ve altyapı sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Altyapı ve yol sorunlarının çözülmesi için çalmadık kapı bırakmayan köylülerin en büyük problemi susuzluk. Kuraklığın etkisiyle son bir yılda su kuyularının kuruduğu köyde hayat durma noktasına geldi. Köy sakinlerinden 64 yaşındaki Mehmet Sait Turan, "Köye geldiğimiz yıldan beri köyümüzde sorunlarımız bitmiyor. Yıllar geçmesine rağmen köye hiç hizmet gelmedi. Köy içerisine giden tüm yollarımız bozuk. Köyün içine araç gidemiyor. Evlerimize erzaklarımızı eşeklerle katırlarla taşıyoruz. Tonlarca inşaat malzemelerini katırlarla taşıdık köy içerisine. Yıllardır bu sorunları çekiyoruz. Suyumuzu katırlarla, yaşlı halimizle taşımak eziyet oluyor" dedi. Köylerini bırakıp gittiklerinde tıpkı evleri gibi ibadet ettikleri camilerini de kaderine terk eden köy sakinleri harabeye dönen camiyi de kullanamıyor. Camide ne bir imam ne de bir görevli bulunuyor. Osmanlı dönemine ait tarihi caminin üst kısmına inşa ettikleri caminin de yıkılmak üzere olduğunu söyleyen köy sakinleri, bir an önce sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor.