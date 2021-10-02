İki ülkeyi birleştiren lezzet: Döner

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'den Almanya'ya göçün 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle Almanya'da Top Tier Takeover isimli yarışmada iki yıl üst üste serbest stil şampiyonu olan rap sanatçısı Krom ve sosyal medya fenomeni Cumhur Frankfurt, Türk döneri temalı bir rap şarkısı yaptı.

Türkiye'den göçün Alman toplumu üzerindeki kültürel ve ekonomik etkisinin önemli göstergelerinden biri olan döner, hazırlanan rap şarkısında iki kültürü birbirine bağlayan lezzet olarak karşımıza çıkıyor.

Ekmek arası döner, ilk defa 50 yıl önce Almanya'da Türk göçmen işçilerimizin çalıştıkları fabrikadaki işçilerin yemek yemek için vakitlerinin az olduğunu fark etmesi ile Almanya'da ortaya çıktı. Döner, bugün Almanya'da 4 milyar avro hacmiyle büyük bir sektörü oluşturuyor. İki toplum arasında dostluk köprülerinin kurulmasına yardımcı olan döner aynı zamanda Almanya'nın adeta milli yemeği olmuş vaziyette.

1961 yılında Almanya ve Türkiye arasında imzalanan İşgücü Anlaşması çerçevesinde Anadolu'nun farklı şehirlerinden Almanya'ya çalışmak için giden Türkler, bugün dördüncü nesle ulaşarak toplumun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Almanya'ya ekonomi, kültür, eğitim, siyaset, spor, sanat, ticaret ve birçok alanda katkı sunan Türkler, aradan geçen zamanda birçok başarı hikayesine imza atarak Almanya'nın kalkınmasına da yardımcı oluyor.

Almanya'da günde yaklaşık 2 milyon porsiyon döner tüketiliyor. Almanya'da 40 binden fazla döner kebapçısının bulunduğu tahmin ediliyor.

Almanya'da bulunan Türk diasporasının iş hayatına katılım durumuna bakıldığı zaman ise, Türk kökenlilerin Almanya'da yaklaşık yarım milyon kişiye istihdam sağladığı tahmin ediliyor. Almanya'daki Türk işletmelerin sayısı da 100 bine yakın olarak ifade ediliyor. Bu işletmelerin 52 milyar dolardan fazla cirosu bulunuyor.