İstanbul toplu taşıma sistemi alarm vermeye devam ediyor. Her gün arızalanan ve yanan otobüslere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir; İETT otobüslerinin arıza yaptığına yönelik yeni paylaşımlarda bulundu.

Özdemir seyir halinde olan bir otobüsün arka kapısının otomatik elektronik sisteminin bozuk olması nedeniyle kendiliğinden açılıp kapanan ve sallanan otobüsün görüntülerini paylaştı. Özdemir yaptığı paylaşımda, "İETT toplumsal tehdit haline gelmeye başladı.

Bu otobüsü bu şekilde sefere devam ettiren İBB'ye soruyorum;

İstanbul toplu taşıma sistemi alarm veriyor

*Bakım onarım ihalelerini neden yaptınız?

*O kapıdan bir vatandaşımız dengesini kaybedip düşse sorumluluğu emekçi şoförün üzerine mi atacaksınız?" ifadelerine yer verdi.

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 14 İHALE ALDI

İBB yönetimi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini verdi. Şirket İBB'den 14 ihaleyle 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik kazanç elde etti. Ancak otobüslere gereken bakım ve tamirat işlemleri yapılmadı. Her gün onlarca otobüs, bakım ve onarımı gerekli ve yeterli bir şekilde yapılmadığı ihalenin teknik şartnamesine uyulmayarak orjinal parça yerine yan sanayi ürünleri kullanıldığı için bazı otobüsler yandı bazı otobüsler ise uyumsuzluktan dolayı yollarda kaldığı öne sürüldü.