İşte kolon canavarı Sülün Mehmet!

İstanbul Sultangazi
'de bir binanın kolonlarını parçalamaya çalışırken yakalanan "Sülün Mehmet" lakaplı Mehmet Rasim Demirkıran'ın fotoğraflarına SABAH ulaştı. Daha önce yine binanın zemin katındaki duvarları kırmaya çalışan Demirkıran, elinde balyoz ile fotoğraflandı. Her kapıya girip apartman sakinlerini "Burası benim dairem" diyerek taciz eden Demirkıran'dan usanan daire sahiplerinin huzuru kalmadı.
24 SAAT NÖBET TUTUYORLAR
Binaya verdiği zarar nedeniyle gözlerine uyku girmediğini söyleyen vatandaşlar, "Kolonları kırdı, bina risk altında, sürekli 'Sallandık mı, bir şey mi oluyor' diye diken üstündeyiz" dedi. Demirkıran'ın kolonlarına hasar verdiği Sultangazi'deki binanın sakinleri, evlerini balyozlu Sülün Mehmet'ten korumak için 7/24 nöbet tutuyor. Apartman yöneticisi Mehmet Ali Abaza, "Kırdığı kolonların üçü çok hasarlı durumda. Belediyeden izinle sıvayla kapattırdık ancak yeterli değil. Taşıyıcı demire binanın güçlendirmesi yapılacak" dedi.