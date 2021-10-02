Kaan’ın öldüğü yerde keşif yapılacak

Doktorluk hayali kuran 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'e çarpıp kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü Mehmet Ali Şahin (24) hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 15 Ekim'de kazanın meydana geldiği yolda keşif yapılmasına karar verdi. Necati Kaan Şahin iki ay önce Çanakkale
'nin Biga İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet Ali Şahin, elektrikli motorla trafikte seyreden talihsiz gence çarparak olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası açıklanan üniversite sınav sonuçlarında Şahin'in Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
'ni kazandığı ortaya çıkmıştı. Tutuklu yargılanan Şahin, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada talihsiz gencin ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Hakim, kazanın nasıl olduğuna ilişkin olay yerinde 15 Ekim'de keşif yapılmasını, sanık Mehmet Ali Şahin'in de keşif işlemine katılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.