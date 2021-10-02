Kadıköy’de ‘mobil bankacılık’ şoku: Gece uyurken 25 bin lira dolandırıldı

Şüpheli bir durum olduğunu söyledim. Banka temsilcisi bana ait olan toplamda 25 bin liranın farklı hesaplara aktarıldığını söyledi. Konuyla ilgili şikayetçi olmamı söyledi. Üstelik bir de yaşanan olayın sorumlusunun banka değil benim olduğumu söyledi. 25 bin liram resmen buhar oldu. Paraları kendi hesaplarına aktaran şahısları daha önceden tanımıyorum. Olay sonrası zor günler yaşadım" diye konuştu.