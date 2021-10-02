Kılık değiştirme taktiğiyle denetliyorlar

Son dönemlerde ticari taksi şoförlerine dair sıkça gündeme gelen şikayetlerin denetim çalışmalarını sıklaştıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray'da kontrol noktası oluşturarak taksi denetimi gerçekleştirdi. Kontrol noktasında durdurulan taksilerde çalışma ruhsatı ve emniyet kemeri kontrolü gerçekleştiren ekipler, şoförlerin yolcu seçip seçmediklerini ve taksimetre açıp açmadıklarını kontrol edebilmek için ilginç bir yola başvurdu.

TURİST KILIĞINA GİRİP DENETİM YAPTILAR

Ellerine aldıkları valizle zaman zaman Arap zaman zaman İranlı turist taklidi yapan ekipler durdukları taksilerde denetim gerçekleştirdi. Kimi şoför yolcu kılığındaki polislerle taksimetre açmadan pazarlık yaptı, kimi şoför gidilmesi gereken yol için uzun rotayı tercih etmek istedi. Şoförlerin kural ihlali yaptıklarını belirleyen ekipler, araçları kontrol noktasına çekerek şoförler hakkında işlem başlattı araçlarını trafikten men etti.

BAHANELERİ FARKLIYDI

Kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle polis ekipleri tarafından durdurularak haklarında işlem başlatılan ve araçları trafikten men edilen şoförlerin bahaneleri ise çok farklıydı. Kimi şoför "ben yolcu seçmedim" dedi, kimi şoför ise "Fiyatta anlaştıktan sonra taksimetreye gerek yok" dedi. Hem suçlu hem güçlü dedirten cevaplar ise cezai işlem uygulanmasına engel olmadı.