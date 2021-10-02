Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi

"METROBÜS" CEVABIYLA ELENDİ

Üçüncü soruda ise Dilbaz, "Filika, genellikle hangi araçta bulunur?" sorusu ile karşılaştı. Ancak gemi, tren, uçak ve metrobüs şıkları arasından "Metrobüs" cevabını seçerek yanlış cevabı vermiş oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de matematik şampiyonu tıp fakültesi öğrencisine büyük şok! Böyle elendi...