Kolon kanseri aşısı için Faz-2 çalışması başladı

Kovid-19 salgınından önce
kanser tedavisi
üzerinde çalışan
Alman biyoteknoloji
firması
BioNTech,
deneysel kolon
kanser aşısının
(BNT122) Faz-2
denemelerine başladığını bildirdi. ABD,
Almanya, İspanya ve Belçika'dan yaklaşık
200 hastanın çalışmaya katıldığına
yer verilen açıklamada, çalışmanın
amacının, tümörlerin cerrahi ve kemoterapiden
sonra yeniden ortaya çıkıp çıkmadığında
BNT122'nin etkinliğine incelemek
olduğu ifade edildi. BioNTech'in
açıklamasında, dünya genelinde ölümcül
ikinci kanser olarak bilinen kolon
kanserinin tedavisi için yeni tedavilere
ihtiyacın yüksek olduğuna da dikkat
çekildi.