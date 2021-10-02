Kolon kanseri aşısı için Faz-2 çalışması başladı

Kovid-19 salgınından öncekanser tedavisiüzerinde çalışanAlman biyoteknolojifirmasıBioNTech,deneysel kolonkanser aşısının(BNT122) Faz-2denemelerine başladığını bildirdi. ABD,Almanya, İspanya ve Belçika'dan yaklaşık200 hastanın çalışmaya katıldığınayer verilen açıklamada, çalışmanınamacının, tümörlerin cerrahi ve kemoterapidensonra yeniden ortaya çıkıp çıkmadığındaBNT122'nin etkinliğine incelemekolduğu ifade edildi. BioNTech'inaçıklamasında, dünya genelinde ölümcülikinci kanser olarak bilinen kolonkanserinin tedavisi için yeni tedavilereihtiyacın yüksek olduğuna da dikkatçekildi.