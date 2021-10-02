Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı! 750 bin balık kaçtı

Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Kazada çipura havuzlarından 1'i parçalandı, 2'si ise zarar gördü. Ağırlıkları 575 gram arasında değişen yaklaşık 750 bin balık, parçalanan havuzlardan denize kaçtı. Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili olarak geminin kaptanı ile iki yardımcısının ifadesine başvurdu. Kazanın dikkatsizlik ve tedbirsizlikten meydana geldiğini ileri sürüldü.