Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Mezarlığın kapısını satmak isterken yakalandılar
Giriş Tarihi: 2.10.2021 22:48

Mezarlığın kapısını satmak isterken yakalandılar

İHA
Mezarlığın kapısını satmak isterken yakalandılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Evranlı Mezarlığı'nın giriş kapısını çalan 2 hırsızlık şüphelisi, kapıyı hurdacıya satmak üzereyken suçüstü yakalandı

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evranlı Mezarlığı'nın giriş kapısı yerinden sökülerek çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları araştırmalarda kapıyı çalan şüphelilerin Y.U. ve A.E. olduklarını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi çaldıkları kapıyı Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir hurdacıya satmak isterken suçüstü yakaladı.

Çalınan kapı Nazilli Belediyesi'ne teslim edilirken, Y.U. ve A.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mezarlığın kapısını satmak isterken yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA