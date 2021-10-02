Midyatlı rahibe 36 yıl sonra köyüne döndü





YARDIMLARIYLA TANINIYOR

Anadili Türkçe ve Süryanice'nin yanında 12 dil daha bilen Hatune Doğan, yaptığı insani yardım faaliyetleriyle bugüne kadar 40'tan fazla ülke gezen, yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara çeşitli yardımlarda bulunmasıyla tanınıyor. Bugüne kadar, Süryanice, Almanca, dillerinde 22 kitap yazan ve yazdığı kitaplar ile insani yardım faaliyetleri nedeniyle hem Almanya hükümeti hem de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından çeşitli ödülleri olan Doğan, 23'üncü kitap çalışmasını da sürdürüyor. Doğan, köye geri dönüş kararı aldıktan sonra civar köylerdeki Süryani kızlarına çeşitli kurslar açmayı ve mesleki yeteneklerini geliştirmeleri için de hazırlıkların başladığını söyledi.