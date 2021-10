Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi, "Öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeliyiz"

Tüfekçi ve beraberinde Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Muhammet Yılmaz, Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü dolayısıyla Rehberlik ve Araştırma Merkezini ziyaret ederek kurum çalışanları ile bir araya geldi.



Merkez Müdürü Said Önder'den kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Tüfekçi, danışmanların Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü'nü tebrik ederek ardından toplantı düzenledi.



Toplantı sonrası açıklama yapan Tüfekçi, bir bireye rehber olmanın ve onun ilerleyeceği yola ışık tutmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Gelecek nesillerin daha sağlıklı olması için şimdiki nesillerin korunması gerektiğini hatırlatan Tüfekçi, "Bir öğrenci hayatına yön verebileceği ve ona katkı sağlayabileceği bir öğretmenle karşılaşması çok önemli. Bu kapsamda sorumluluklarımızı yerine getirme adına hepimize önemli görevler düşmektedir. Eğitimde rehberlik ve psikolojik hizmetler sayesinde kendini tanıyan, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirilmesi ve bu bireylerin toplum içinde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri, öte yandan özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun nitelikli bir eğitim almalarının sağlanması, hepimizin görevleri arasında yer almaktadır" dedi.



Kentteki tüm okul ve kurumlara yönelik ziyaret ve incelemelerine devam ettiğini belirten Tüfekçi, şöyle konuştu:



"Her kademe okullarımızda öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başladılar ve eğitimlerine devam ediyor. Öğrencilerimizin eğitim seviyelerine göre her geçen gün zihinsel ve beceri kazanımları artarak devam ediyor. Rehberlik Araştırma Merkezimiz, hem kurumlarında hem de okullarımızdaki öğrencilerimize yönelik hizmetleri sayesinde meydana gelebilecek olumsuzlukların da önüne geçilmiş oluyor. Bu nedenle her bir öğrencimizi yeterlilikleri ve yetenekleri ölçüsünde geliştirmeli ve onları geleceğe hazırlamalıyız."dedi.