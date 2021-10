Morali bozuk sevgilisine uyuşturucu madde gönderdi, babasına yakalandı

Ankara'da meydana gelen olayda, kız arkadaşının moralinin bozuk olduğunu öğrenen N.D., bir kutunun içine koyduğu uyuşturucu maddeyi kahve ve çikolatalarla kamufle ederek sevgilisine kargo ile gönderdi. Gönderdiği kargoyu teslim alan N.D'nin sevgilisinin babası E.E., uyuşturucu maddeyi fark etmesinin ardından şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında N.D. suçlamaları reddetse de kargo firmasıyla yapılan görüşmede kargonun N.D. tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir şubeden gönderildiği tespit edildi.

BABA SÖKÜLEN ETİKETTEN ŞÜPHELENDİ



Gelen kargoyu gören baba, neden çikolata ve kahvenin kargoyla yollandığını kızına sorması üzerine kızı M.E., moralinin bozuk olduğu için erkek arkadaşı tarafından yollandığını ve kutu üzerindeki etiketin sökülmesini istediğini söyledi. Bu durum karşısında şüphelenen E.E. kargonun üzerindeki isme ulaşarak N.D.'ye neden kızına uyuşturucu madde gönderdiğini sordu. Uyuşturucu gönderdiğini inkar eden N.D. ise sevgilisinin sıkıntılı zamanlarında esrar kullandığını iddia etti.

İDRAR ÖRNEĞİ İDDİAYI DOĞRULADI



Şüpheli N.D. savcılık tarafından alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi fakat M.E. de kendisine gelen paketin içinde bulunan uyuşturucuyu iki hafta önce kullandığını beyan etti. Bu durum üzerine savcılık M.E.'nin idrar örneğinin dosyaya eklenmesini istedi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda M.E.'nin idrarında bulunan örneğin kendisine gelen hediye paketindeki esrar maddesiyle aynı uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu tespit edildi. Müşteki E.E.'nin beyanını ve M.E.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporunun değerlendirilmesi üzerine, şüpheli N.D.'nin savcılıktaki savunmasının üzerine atılı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirlendi. N.D., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.