Muş Emniyeti’nin başına tecrübeli isim: Engin Kaloğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kırıkkale Valiliği'ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman ve Bilecik Valiliğine İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne, Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.

İSTİHBARAT BAŞKAN YARDIMCISIYDI



Muş'ta 1997-1998 yılları arasında Jandarma Komando Asteğmen olarak kırsalda görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Konya'da uzun süre İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptı. FETÖ ve DEAŞ terör örgütüne yönelik başarılı operasyonların altına imza atan Kaloğlu, 3 yıldır Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. İstihbarat ve Terör konusundan uzman isimlerden olan Engin Kaloğlu, Muş İl Emniyet Müdürü olarak görev yapacak.