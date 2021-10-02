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Giriş Tarihi: 2.10.2021 09:24

Okul çıkışı birbirlerine girdiler! Liseli kızların kavgası kamerada

İHA
Okul çıkışı birbirlerine girdiler! Liseli kızların kavgası kamerada

Adana'da liseli kız öğrenciler, okul çıkışında parkta buluşup birbirleriyle kavga etti. Yanlarında bulunan erkek öğrencilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Merkez Park içerisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, liseli kız öğrenciler, okul çıkışında parka gitti. Bilinmeyen bir sebepten dolayı kız öğrenciler bir anda park içerisinde birbirleriyle kavga edip yumruklaşmaya başladı.

Adana'da liseli kız öğrenciler okul çıkışı parkta yumruk yumruğu böyle kavga etti

Yanlarında bulunan erkek öğrenciler ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Park güvenliği ile vatandaşların olaya müdahil olmasıyla kavga son buldu.


Kavga eden kız öğrenciler birbirlerine hakaret ederek parktan ayrıldı.

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Okul çıkışı birbirlerine girdiler! Liseli kızların kavgası kamerada
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