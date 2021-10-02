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Giriş Tarihi: 2.10.2021 16:32 Son Güncelleme: 2.10.2021 16:40

Sabah yürüyüşüne çıktı, hayran kaldı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Sabah yürüyüşüne çıktı, hayran kaldı

Bu yıl 15’incisi düzenlenen Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açılışına katılmak için Çanakkale’nin Biga İlçesi’ne gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kalafat köyünde bulunan Nilüfer Gölü’nde yürüyüşe çıktı. Çanakkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan gölde incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli,  nilüferlere ve göle hayran kaldı.

Biga merkeze 10 dakika uzaklıkta bulunan ve doğallığını çok uzun yıllardır koruyan Nilüfer Gölü; beyaz renkli nilüfer çiçekleriyle macera severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline gelen gölün yeni yapılan trekking yollarında beraberindeki heyetle yürüyüşe çıkan Bakan Pakdemirli, yapılan çalışmalar hakkında Vali İlhami Aktaş'tan bilgi aldı.

Biga Belediyesi ve doğa tutkunlarının girişimiyle göle 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek can suyu verilen gölün turizm açısından önemli bir değer olduğunu söyleyen Vali Aktaş, "Etrafı meşe ağaçlarıyla çevrili Nilüfer Gölü, kısa sürede insanların doğayla baş başa vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, yürüyebileceği ve piknik yapabileceği bir alan haline getirilecek" dedi.

Bölgenin Mahalli Sulak Alan ilan edilerek koruma altına alındığının da altını çizen Vali Aktaş, " Gölün ve üzerindeki nilüfer güllerinin geleceğe güvenle aktarılması ve sahip çıkılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli ise o anları sosyal medya hesabından Dünya Yürüyüş Günü etiketiyle "Çanakkale Biga'da doğa harikası Nilüfer Gölü'ndeyiz." diyerek duyurdu.

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Sabah yürüyüşüne çıktı, hayran kaldı
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