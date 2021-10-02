Safiye’yi ikinci kattan atan sanık ağır cezada yargılanacak!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 22 Mayıs'ta Safiye Nur Gürbüz'e şiddette bulunduktan sonra 2'nci kattan atarak beli, sol eli ve sol bacağının kırılmasına neden olan Aytaç Süleyman Daşbudak, hakkında asliye ceza mahkemesinden acılan davanın ikinci duruşması görüldü. 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Daşbudak, SEGBİS üzerinden katıldı. Hemşire Safiye Nur Gürbüz ise mahkemeye koltuk değnekleri ile geldi.
TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
Tutuklu sanık Aytaç Süleyman Daşbudak, kendine yöneltilen suçlamaları reddederek hemşire Safiye Nur Gürbüz'ün kendisine tuzak kurduğunu söyledi. Olay günü Safiye'yi kesinlikle pencereden atmadığını da belirten Daşbudak, "Tahliyemi istiyorum" dedi.
'ŞİKAYETCİ VE DAVACIYIM'
Duruşmaya koltuk değnekleri ile gelen hemşire Safiye Nur Gürbüz ise kedisin bu hale getiren Aytaç Süleyman Daşbudak'tan şikayetini ve davacı olduğunu yeniledi. Sanığın kendisine sürekli tehdit edip şiddet kullandığını da belirten hemşire Safiye Nur, "Yaşamam ve hayatta kalmam mucize. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Avukatı Mine Tanrıverdi ise eldeki deliller ışığında sanığın öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.
MAHKEME GÖREVSİZLİK VERDİ
Mahkeme Başkanı tarafların son savunmaları ve tanık ifadelerin ardından savcıdan mütalaasını vermesini istedi. Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında, her ne kadar sanığın kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, Safiye Nur'un ikinci kattan, yerden yaklaşık 5-6 metre yükseklikten atıldığına dikkat çekerek, "Safiye Nur, park halindeki aracın üzerine düşmüştür. Bu aracın orada bulunmaması halinde Safiye Nur'un betona ya da asfalt zemine düşmesi halinde daha ağır neticenin doğması olasıdır. Ayrıca, sanık Aytaç Süleyman'ın araçtan indikleri andan itibaren Safiye Nur'a şiddet uygulaması hususu da değerlendirildiğinde Aytaç Süleyman'ın öldürmek kastıyla hareket ettiği olasılığı mevcuttur. Bu durumda eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturacağı, bu suça ilişkin yargılama görevinin Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu anlaşılmıştır" denildi. Mahkemede, savcının mütalaasına katılarak sanığı ağır ceza mahkemesinin yargılaması gerektiğine hükmederek, mahkemelerine görevsizlik verdi.Dosya, Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.
OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU
Olay, 22 Mayıs tarihinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde, 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairesine giden ikili arasında, saat 06.30 sıralarında tartışma çıkmış. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştükten sonra Daşbudak'ın darp ettiği hemşire Gürbüz, pencereyi açıp yardım istediği sırada, iddiaya göre sevgilisi tarafından itilmiş. Gürbüz, şans eseri apartman girişinde park halindeki otomobilin üzerine düşmüştü. Yaralanan Gürbüz Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Ortapedi Servisinde yapılan muayenede bacağında, burnunda ve belinde kırıklar tespit edilmişti.