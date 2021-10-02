Safiye’yi ikinci kattan atan sanık ağır cezada yargılanacak!

MAHKEME GÖREVSİZLİK VERDİ

Mahkeme Başkanı tarafların son savunmaları ve tanık ifadelerin ardından savcıdan mütalaasını vermesini istedi. Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında, her ne kadar sanığın kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, Safiye Nur'un ikinci kattan, yerden yaklaşık 5-6 metre yükseklikten atıldığına dikkat çekerek, "Safiye Nur, park halindeki aracın üzerine düşmüştür. Bu aracın orada bulunmaması halinde Safiye Nur'un betona ya da asfalt zemine düşmesi halinde daha ağır neticenin doğması olasıdır. Ayrıca, sanık Aytaç Süleyman'ın araçtan indikleri andan itibaren Safiye Nur'a şiddet uygulaması hususu da değerlendirildiğinde Aytaç Süleyman'ın öldürmek kastıyla hareket ettiği olasılığı mevcuttur. Bu durumda eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturacağı, bu suça ilişkin yargılama görevinin Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu anlaşılmıştır" denildi. Mahkemede, savcının mütalaasına katılarak sanığı ağır ceza mahkemesinin yargılaması gerektiğine hükmederek, mahkemelerine görevsizlik verdi.Dosya, Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.