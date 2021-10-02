Saldırıya uğrayan raftingcilerin botları tamir edildi

Bünyesinde bulunan 100'e yakın Rafting sporcusu olan takım antrenman için gittiği Dalaman Atatürk Köprüsünde gördükleri manzara karşısında hayatının şokunu yaşamıştı. Şampiyonların botları kimliği belirsiz kişilerce kesilmişti. Antrenör Saniye Uçar Kırık ve sporcular çirkin saldırı karşısında isyan etmişti.

EVET NEREDE KALMIŞTIK

Şampiyon raftingcilerin botları tamir edildi. Genç sporcular antrenmanlarına kaldıkları yerden devam etti. Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımı Kulüp Başkanı ve Antrenörü Saniye Uçar, "Hafta sonu keyifle geçen antrenmanımız. Botlarımızı tamir ettik. Dixi spora ve Almanya'dan arkadaşlarım Fatma, Dudu ve Hatice Hanım kardeşlere desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca İstanbul dan botlarımızı tamir için gelen Mutlu Aydın'a da çok teşekkür ediyorum.