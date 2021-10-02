Saldırıya uğrayan raftingcilerin botları tamir edildi

2018 yılında kurulan Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımı, 4 yıldır üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma 12 oyuncu kazandırdı, uluslararası turnuvalarda temsil etti. 2018 ve 2019 yıllarında Muğla ASKF Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yılın En başarılı Takımı seçilmiş ve ödül aldı. Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımı Kulüp Başkanı ve Antrenörü Saniye Uçar öncülüğünde birçok başarıya imza attı.
Bünyesinde bulunan 100'e yakın Rafting sporcusu olan takım antrenman için gittiği Dalaman Atatürk Köprüsünde gördükleri manzara karşısında hayatının şokunu yaşamıştı. Şampiyonların botları kimliği belirsiz kişilerce kesilmişti. Antrenör Saniye Uçar Kırık ve sporcular çirkin saldırı karşısında isyan etmişti.
EVET NEREDE KALMIŞTIK
Şampiyon raftingcilerin botları tamir edildi. Genç sporcular antrenmanlarına kaldıkları yerden devam etti. Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımı Kulüp Başkanı ve Antrenörü Saniye Uçar, "Hafta sonu keyifle geçen antrenmanımız. Botlarımızı tamir ettik. Dixi spora ve Almanya'dan arkadaşlarım Fatma, Dudu ve Hatice Hanım kardeşlere desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca İstanbul dan botlarımızı tamir için gelen Mutlu Aydın'a da çok teşekkür ediyorum.
Tamir için saatlerce uğraştı. Çok titiz davrandı. Sosyal medyadan üzüntümüzü paylaşan yanımızda olan siz değerli dostlarımıza sevgilerimizi yolluyoruz. Çocuklarım inanın çok mutlu. Amacımız pırıl pırıl gençler sporcular yetiştirmek Bu ahlaksızlığı yapanların kolluk kuvvetlerimizce bulunması en büyük isteğimiz." dedi.