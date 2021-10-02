Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Saldırıya uğrayan raftingcilerin botları tamir edildi
Giriş Tarihi: 2.10.2021 20:22

Saldırıya uğrayan raftingcilerin botları tamir edildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Saldırıya uğrayan raftingcilerin botları tamir edildi

4 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımının botları, antrenman için gittiği Dalaman’daki Atatürk Köprüsünde çirkin bir saldırıya uğrayarak kesilmişti. Şampiyon raftingcilerin botları tamir edildi. Genç sporcular, antrenmanlarına kaldıkları yerden devam etti.

2018 yılında kurulan Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımı, 4 yıldır üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma 12 oyuncu kazandırdı, uluslararası turnuvalarda temsil etti. 2018 ve 2019 yıllarında Muğla ASKF Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yılın En başarılı Takımı seçilmiş ve ödül aldı. Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımı Kulüp Başkanı ve Antrenörü Saniye Uçar öncülüğünde birçok başarıya imza attı.

Bünyesinde bulunan 100'e yakın Rafting sporcusu olan takım antrenman için gittiği Dalaman Atatürk Köprüsünde gördükleri manzara karşısında hayatının şokunu yaşamıştı. Şampiyonların botları kimliği belirsiz kişilerce kesilmişti. Antrenör Saniye Uçar Kırık ve sporcular çirkin saldırı karşısında isyan etmişti.

EVET NEREDE KALMIŞTIK

Şampiyon raftingcilerin botları tamir edildi. Genç sporcular antrenmanlarına kaldıkları yerden devam etti. Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımı Kulüp Başkanı ve Antrenörü Saniye Uçar, "Hafta sonu keyifle geçen antrenmanımız. Botlarımızı tamir ettik. Dixi spora ve Almanya'dan arkadaşlarım Fatma, Dudu ve Hatice Hanım kardeşlere desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca İstanbul dan botlarımızı tamir için gelen Mutlu Aydın'a da çok teşekkür ediyorum.

Tamir için saatlerce uğraştı. Çok titiz davrandı. Sosyal medyadan üzüntümüzü paylaşan yanımızda olan siz değerli dostlarımıza sevgilerimizi yolluyoruz. Çocuklarım inanın çok mutlu. Amacımız pırıl pırıl gençler sporcular yetiştirmek Bu ahlaksızlığı yapanların kolluk kuvvetlerimizce bulunması en büyük isteğimiz." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Saldırıya uğrayan raftingcilerin botları tamir edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA