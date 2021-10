Su yüzünden tartıştığı komşusunu hastanelik etti! "Ölü gibi yerde yatarken buldum"

"KAFAMI TAŞLA EZMEYE ÇALIŞTI"



M.E. ile aralarında daha önce yolun ortasına bıraktığı eşek nedeniyle tartışma yaşadıklarını anlatan Sabure Özçelik, "Köyde 5-6 ağacımızın olduğu bir bahçemiz var. Orada herkesin bahçesi ve ağaçları var. Dün bahçemi sularken eşiyle geldiler. Eşi, suyu keseceklerini söyledi. Ben de 5 dakikalık işimin olduğunu söyleyince tartıştık. Bu arada nereden geldiğini görmediğim bir anda M.E. kafama odunla vurdu. Yere düştüm, beni tekmelemeye başladı. Kafamı taşla ezmeye çalıştı. Kafama taşı vurunca can havliyle bağırdım, önce mahalle imamı ardından eşim gelmiş. Ben geldiklerini bile bilmiyordum. Kendime geldiğimde eşim yanımdaydı. Beni eve götürdüler. İmam, soğuk suyla başımın kanamasını durdurdu. Sonra jandarma ve sağlık ekipleri geldi" dedi. Sabure Özçelik, komşusu M.E.'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Cezası neyse çeksin, şikayetçiyim" dedi.