TEKNOFEST’te iz bırakan öğrencilerin ilhamı gökyüzü hedefleri uzay oldu

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü olarak bu yıl 4'üncüsü düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde İlhamımız Gökyüzü" adlı dramatik atölye ve otonom robotik projelerle standa katılım sağlayan Yeşilköy Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu öğrencileri iz bıraktı.

Okul müdürü Temel Kahveci 'nin yoğun bir çalışma süreciyle başarılı öğrencileriyle ortaya çıkarılan projeleri katılımcılar tarafından büyük ilgi ile takip edildi. İlhamımız gökyüzü ve hedefimiz uzay diyen gençler ise İlk yolcu uçağımızı yapmak için adım atmak tüketen toplum değil üreten gelişmeye açık bireyler olmak istiyoruz dedi.





Okul müdürü Temel Kahveci, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesi olma özelliği ile ortaya çıkan Tasarım Beceri Atölyeleri kapsamında planlanan; Amacı çocukların çoklu düşünme sistemi ile farklı ders disiplinlerini bir arada kullanarak algılamalarında farklılık yaratacak bir proje temeline dayanan "İlhamımız Gökyüzü" adlı dramatik atölyemiz ve otonom robotik projelerimiz ile 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'müzü temsilen katılım sağladık. Yoğun bir çalışma süreciyle ortaya çıkarılan projelerimiz katılımcılar tarafından büyük ilgi ile takip edilmiştir" dedi.





KÜMES HAYVANLARININ CERYANA KAPILMASINI ÖNLEME PROJESİ



Ege bölgesi oldukça rüzgarlı bir bölge olduğundan kümes hayvanı yetiştiren üreticiler hayvanlarının rüzgara ve dolayısıyla cereyana maruz kalarak öldüğünü bu durumda büyük zayiat verdiklerini belirtmişlerdir. Bu yüzden yetiştiriciler kümeslerini rüzgarın olmadığı yerlere kurmaya gayret etmişlerdir. Projemizle rüzgar sensörü rüzgar çıktığında bunu algılayıp kümes camlarını Arduino ve servo motorlar ile otomatik olarak kapatacak ve ceryanı kesecektir.

Diğer taraftan kapanan kümes içerisinde havalandırma için fanlar çalışacak ve ışıklar otonom bir şekilde yanacaktır. İkici aşamada içerideki oksijen düzeyi ve hava kalitesi sensörümüz ile ölçülecek hava kalitesinin durumu lcd ekrana verilecek, havalandırma bu değerlere göre sürecektir. Örneğin sensörümüz içeride oksijenin düşük olduğunu algılarsa içeriye fanlar ile hava basacaktır. Bu düzenek sınıflarda ve toplu taşımaların içerisinde de kullanılabilir hava kalitesi düşük bütçe ile kontrol edilebilir.





İLK YOLCU UÇAĞINI YAPMAK İÇİN MODEL UÇAK PROJESİ SUNULDU



Geçmişten günümüze havacılığın gelişimine ek olarak bir uçağın uçma prensibini kodlamasını tamamen yerli ve milli olarak kendimizin yaptığı bir model uçak üzerinde göstermek istedik.

Bu noktada IR kızıl ötesi kumanda ile fırçasız motoru ESC ile kademe kademe çalıştırdık. Ayrıca yine kendi oluşturduğumuz kumanda ve kod blokları ile uçağımızın flap denilen kanat üstü kapaklarının uçağın yönünü nasıl değiştirdiğini atölye şeklinde sunduk. Uçağın uçma prensibini katılımcılara arduino kullanarak, kodlamasını da tamamen kendimiz yazarak göstermek istedik. İlk yolcu uçağımızı yapmak için adım atmak tüketen toplum değil üreten gelişmeye açık bireyler olmak istiyoruz.