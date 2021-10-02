Tem katliamı sanığı 24 yıl sonra yakalandı

İstanbul TEM Otoyolu
'nda 1997 yılında yurtdışından gelen bir otobüste 6 kişinin öldürüldüğü katliamın faillerinden olan Cavid Demircan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Silivri
'de yakalandı. 21 Aralık 1997'de, Polonya
'dan yurda gelen bir otobüsün önü kesilmiş, yolculardan 6 kişi silahla başlarından vurularak vahşice öldürülmüştü. Gündeme bomba gibi düşen cinayetin ardından gözaltına alınan 6 sanıktan 5'i müebbet, Cavid Demircan ise 36 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından kayıplara karışan sanık Cavid Demircan, JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucu tam 24 yıl sonra yakayı ele verdi. Demircan, JASAT dedektiflerinin özel operasyonuyla oğlunun Silivri'nin Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki çiftlik evinde gözaltına alındı. Demircan, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.