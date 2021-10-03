10 kişiden 4’ü günün 6.3 saatini oturarak geçiriyor

SAĞLIK Bakanlığı
'nın "Türkiye
Beslenme ve Sağlık Araştırması" sonuçlarına göre, Türkiye'de 15 yaş ve üzeri her 10 kişiden 4'ünün günlük zamanının ortalama 6.3 saatini oturarak ya da uzanarak geçirdiği ortaya konuldu. Türkiye'de 15 yaş üzeri kadın ve erkeklerin Dünya Yürüyüş Günü
dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, toplumda her geçen gün artan hareketsiz yaşam tarzı, insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Bu doğrultuda Uluslararası Herkes için Spor Federasyonunca (TAFISA) 1991'de başlatılan Dünya Yürüyüş
Günü, Türkiye'de de 3-4 Ekim tarihlerinde kutlanıyor. Gerçekleştirilen etkinliklerle fiziksel aktivitenin önemine işaret ediliyor. Bakanlığın son yapılan "Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması
(TBSA)" sonuçlarına göre, Türkiye'de 15 ve üzeri her 10 kişiden 4'ü yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmıyor. 15 yaş üzeri erkekler günlük zamanının ortalama 6.4 saatini, kadınlar ise 6,2 saatini oturarak ya da uzanarak geçiriyor. Genel olarak bu yaş gruplarının oturarak ya da uzanarak geçirdiği süre ise günde ortalama 6.3 saat olarak belirlendi.