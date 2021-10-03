106 yıl önceki gizemi dalış meraklıları çözecek

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 4 dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı; 'HMS Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach) batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları', 'Arıburnu Layter', 'Lundy', 'HMS Louıs', 'S.S. Milo', 'Tuzla', 'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS Trıumph'tan oluşuyor.

Çanakkale Savaşları hakkında farkındalık yaratmak ve Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi'nde 1. Dünya Savaşı'ndan tarihi öneme sahip su altı hazinelerini gün yüzüne çıkarmak için Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı hizmete girdi. Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Fransa Savunma Ateşesi Albay Philippe Boulogne, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ DALIŞ MERKEZİ OLACAK"

Çanakkale savaş batıklarının gelecek nesiller için korunmasına yardımcı olmayı hedefleyen ve devamlılığı olan bir su altı arkeolojik araştırma projesi olduğunu belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı Çok kısa bir zaman içerisinde dünyanın en önemli dalış merkezi haline geleceğini söyledi. Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları tarihimizin en önemli mücadelelerinden biri olmasına rağmen denizde yaşananlar, batan gemiler ve hikayeleri özel izinle dalış yapma imkanı bulabilenler dışında pek bilinmemekteydi. Çanakkale'de kara savaşlarının yanı sıra denizde de büyük bir savaş olmuştu, büyük bir mücadele olmuştu. İşte o büyük mücadelenin sonucunda aslında denizin altında büyük bir tarih yatıyordu. Bir hazine yatıyordu. O batıkları yani 14 ayrı dalış noktası 150 kilometrekarelik alanda bir su altı parkının oluştuğu güzel bir destinasyon ortaya çıkmış oldu. Çanakkale dalışın merkezi olmaya aday, en güzel dalış destinasyonlarından birisi olacaktır. Çünkü her dalış istasyonunda her dalış merkezinde tabii ki batıklar var değişik batıklar ama bizim Çanakkale'mizde her batığın bir hikâyesi var. Her batığın her dalış noktasının insanlara hatırası var. Dolayısıyla buradaki bütün batığın bütün su altındaki envanterin insanlarımıza çok büyük hatıralar bırakacağını düşünüyoruz. Burası, Çanakkale Tarihi Alan hem Türkiye'de hem de dünyada bir buluşma noktası olacak." dedi.

"ÇANAKKALE GÜÇLÜ BİR POTANSİYELE SAHİP"

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı tanıtımı ve açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise "106 yıl önce bu topraklarda büyük bir destan yazdık. Türk milletinin bağımsızlığına vatanına olan bağlılığını bunun için her türlü fedakârlığı yapacağını canından vazgeçeceğine bu topraklarda şahit oldu. Burada yaptığımız büyük mücadele ile büyük Türkiye'yi kurduk. Bizim, bu önemli olayların yaşandığı topraklara gerekli değerin verilmesi gerekli çalışmaların yapılması konusunda üzerimize büyük bir sorumluluk düşmekte. Çanakkale'nin bu konudaki potansiyeli çok yüksek olduğu için bunun dünyada tanıtılması ve pazarlanması da son derece önemli. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yeni bir ürünü ortaya koyarak su altı dalış merkezini açmış oluyoruz. Dolayısıyla Çanakkale tarih açısından, kültür açısından, dalış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip. Kış turizmi açısından da önemli ürünleri barındırıyor. Çanakkale'de kayak turizmi dışında Çanakkale'de turizm adına tarih adına ne istersek var burada. Yeter ki biz bunu çok güzel bir ürün haline getirelim. Dünyaya tanıtımını yapalım. Dünyanın her bir bölgesinden buraya akın akın gelecek. Ve bunun daha da gelişmesine ön ayak olacaktır." diye konuştu.

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı tanıtım ve açılış töreni, Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Venice Enseble' Grubu sahne gösterisiyle son buldu.