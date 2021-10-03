12 yaşındaki Mehmet koyunu kurtarmak isterken boğuldu

Olay, Ereğli-Halkapınar karayolu üzerinde bulunan Sarıca mevkiinde meydana geldi. 12 yaşındaki Mehmet Durmaz, sulama havuzuna düşen koyununu kurtarmak isterken, dengesini kaybedip havuza düştü. Küçük çocuk kısa süre sonra gözden kaybolurken, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler suda yaptıkları aramada küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Mehmet Durmaz'ın cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.