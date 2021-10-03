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Giriş Tarihi: 3.10.2021 22:01

12 yaşındaki Mehmet koyunu kurtarmak isterken boğuldu

ÖZCAN SARAÇ
12 yaşındaki Mehmet koyunu kurtarmak isterken boğuldu

Konya’nın Ereğli ilçesinde sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen 12 yaşındaki Mehmet Durmaz boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Ereğli-Halkapınar karayolu üzerinde bulunan Sarıca mevkiinde meydana geldi. 12 yaşındaki Mehmet Durmaz, sulama havuzuna düşen koyununu kurtarmak isterken, dengesini kaybedip havuza düştü. Küçük çocuk kısa süre sonra gözden kaybolurken, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler suda yaptıkları aramada küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Mehmet Durmaz'ın cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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12 yaşındaki Mehmet koyunu kurtarmak isterken boğuldu
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