25 bin bina için korkutan uyarı

İzmit
'te, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören riskli binaların yıkım işlemi devam ediyor. Kocaeli
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Kahraman Bulut
, olası bir depremde yıkılma riski taşıyan binalarda büyük bir nüfusun yaşadığını belirtti.
RİSK TESPİTİ YAPTIRIN
Bulut, "Kocaeli'nde halen 1999 depreminden kalan 26 tane ağır hasarlı binamız var. 1500'e yakın orta hasarlı bina var. Ayrıca 25 bine yakın olası bir 7 ve üzeri depremde yıkılma riski olduğunu gördüğümüz yapı var. Bu binalarda yaşayanlar Kocaeli nüfusunun neredeyse 3'te 1'ine tekabül ediyor" dedi. Bulut, "İnsanlar binalarından gelir elde ettikleri zaman, dönüşüm yapmak istemiyorlar. Birçoğu da kendileri oturmuyor. Resmi olarak hasarlı olduğu tespit edilen binaların kiraya verilmemesi, aboneliklerin açılmamasıyla alakalı gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için bildirimde bulunduk. 2000 yılından önce yapılan binalarda oturan kişilerin özellikle riskli yapı tespiti yaptırmalarını öneriyoruz" diye konuştu. DHA