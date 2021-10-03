Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 3 çocuk annesi kadın, kendisini rahatsız eden adamı bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 3.10.2021 22:29

3 çocuk annesi kadın, kendisini rahatsız eden adamı bıçaklayarak öldürdü

3 çocuk annesi kadın, kendisini rahatsız eden adamı bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi Esra Uçak (37) Serkan Aydın'ı bıçaklayarak öldürmüştü. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kadının ilk ifadesi ortaya çıktı. Uçak, Aydın'ın kendisini rahatsız ettiğini ve bu nedenle bıçakladığını söyledi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Irmak Mahallesi 38/4 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra Uçak, eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı. Esra Uçak, tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Aydın'ı yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri Esra Uçak'ı gözaltına alırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise Serkan Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.


RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN TARTIŞMIŞLAR

Olay sonrası gözaltına alınan Esra Uçak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Uçak ilk ifadesinde, Serkan Aydın'ın kendisini rahatsız etmesi sonucu tartıştıklarını, daha sonra da Aydın'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uçak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 çocuk annesi kadın, kendisini rahatsız eden adamı bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA