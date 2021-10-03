3 ilçede 3 adrese operasyon

Hatay İl Jandarma alay Komutanlığı Yayladağı ilçesi Yukarıokçular Mahallesi'nde K.Ç., Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde Ş.S. ve Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi'nde E.K. isimli şahısların uyuşturucu madde ve ğümrük kaçağı sigara ticareti yaptıkları ihbarını aldı.

Alınan ihbarı değerlendiren Jandarma üç ilçede 3 adrese operasyon düzenledi. Yayladağı, Altınözü ve Dörtyol ilçelerinde yapılan operasyonlarda 277 kök hint keneviri, 3 kilo esrar ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 3 kişiden K.Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.