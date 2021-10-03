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Giriş Tarihi: 3.10.2021 16:56

3 ilçede 3 adrese operasyon

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
3 ilçede 3 adrese operasyon

Hatay’da, 3 ilçede 3 adrese yapılan operasyonda, 277 kök hint keneviri, 3 kilo esrar ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay İl Jandarma alay Komutanlığı Yayladağı ilçesi Yukarıokçular Mahallesi'nde K.Ç., Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde Ş.S. ve Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi'nde E.K. isimli şahısların uyuşturucu madde ve ğümrük kaçağı sigara ticareti yaptıkları ihbarını aldı.

Alınan ihbarı değerlendiren Jandarma üç ilçede 3 adrese operasyon düzenledi. Yayladağı, Altınözü ve Dörtyol ilçelerinde yapılan operasyonlarda 277 kök hint keneviri, 3 kilo esrar ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 3 kişiden K.Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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3 ilçede 3 adrese operasyon
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