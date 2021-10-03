4 yılda 38 bin nikah müftülüklerce kıyıldı: Diyarbakır ilk sırada

7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 2017 yılında düzenleme yapılmış, bu düzenleme ile il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilmişti. Evlendirme Yönetmeliğinde yapılan değişikle ile hangi müftülüklerin resmî nikâh kıyabileceği İçişleri Bakanlığınca düzenlenmişti.



38 BİN 53 NİKÂH MÜFTÜLÜKLERCE KIYILDI

Müftülüklere resmî nikâh kıyabilme yetkisi veren bu değişiklik vatandaşlardan yoğun talep gördü. Uygulama başladığı günden bugüne kadar toplam 38 bin 53 resmî nikâh müftülüklerce kıyıldı.



İLK SIRAYI DİYARBAKIR ALDI

İl ve ilçe müftülüklerinde en çok nikâh akdi yapılan il Diyarbakır oldu. Diyarbakır'da 3 bin 547 çiftin nikâh akdi gerçekleştirildi. Diyarbakır'ı sırasıyla; 3 bin 258 ile İstanbul, bin 855 ile Ankara, bin 720 ile Konya, bin 402 ile Van, bin 249 ile Mardin ve bin 74 ile Kahramanmaraş takip etti.