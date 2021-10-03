Abdest Nasıl Alınır? Kadın ve Erkek İçin Namaz Abdesti Alınışı (Diyanet Videolu ve Resimli Anlatım)

Kur'an-ı Kerim'de abdest almanın önemi ile ilgili önemli ifadeler yer almaktadır. Abdest nasıl alınır sorusu da namaz ibadeti başta olmak üzere birçok ibadeti yerine getirmeden önce merak konusu oluyor. Abdestini en doğru şekilde almak isteyenler abdest alma sırası ile abdest alınışı için doğru yerdeler. Kadın ve erkek için abdest nasıl alınır sorusuna bu başlık altında yer verdik. Peki, abdest nasıl alınır? Bayan ve erkek için resimli, videolu anlatım ile abdest alınışı aşağıda yer alıyor.

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest için öncelikle kişi vücut hijyeninden emin olmalıdır. Kişisel temizliğe dikkat edildikten, iç çamaşırın ve dış kıyafetin temizliğinden emin olunduktan sonra sünnet ve adabına uygun şekilde abdest alınabilir.

NAMAZ ABDESTİ NASIL ALINIR?

Namaz abdesti için ilk olarak niyet edilir ve besmele çekilir: "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet ettikten sonra besmele çekilmelidir.

Eller yıkanır: Parmakta yüzük varsa çıkarılır ve eller tüm parmak araları ve parmak ucunu ıslatacak şekilde bileklere kadar üç defa yıkanır.

Ağız çalkalanır: Sağ el ile ağza üç kere su verilir. Her defasında ağız iyice çalkalanarak ve gargara yapılarak temizlenir.

Burun yıkanır: Yine sağ el kullanılarak buruna su verilir, sol el ile sümkürülür. Bu işlem üç defa tekrarlanır.

Yüz yıkanır: Alında saçların bitiş yerinden çene altına ve kulakların altına kadar yüzün her yeri iyice yıkanır. Bu işlem üç defa gerçekleştirilir.

Kollar yıkanır: Sağ koldan başlayarak dirseklere kadar üç defa yıkanır. Daha sonra sol kol yine dirseklere kadar iyice yıkanır.

Baş mesh edilir: Sağ elin içi ve parmaklar baş ucuna koyulacak şekilde başın dörtte biri yıkanarak mesh edilir.

Kulaklar yıkanır: Ardından her iki el ıslatılır ve serçe parmaklar yardımıyla kulakların içi temizlenerek mesh edilir. Daha sonra kulakların arkası da baş parmaklar yardımıyla temizlenir.

Boyun mesh edilir: Kulaklardan sonra boyun baş ve serçe parmakları kullanmadan yüzük, orta ve işaret parmaklarıyla (parmakların tersiyle) meshedilir.

Ayaklar yıkanır: Son aşamada sağ ayaktan başlanarak ayaklar yıkanır. Sağ ayağın topuk kemiğine kadar ve parmak aralarına kadar detaylıca yıkanır. Daha sonra aynı işlem sol ayak için de yapılır ve abdest tamamlanır.

ABDEST ALMA SIRASI

Niyet edilir. Eller yıkanır. Ağız çalkalanır. Burun temizlenir. Yüz yıkanır. Kollar yıkanır. Baş mesh edilir. Kulaklar temizlenir. Boyun mesh edilir. Ayaklar yıkanır.

BAYAN VE ERKEK İÇİN ABDEST ALMA ŞEKLİ AYNI MI?

Namazda erkek ve kadın arasında bazı farklar olması nedeniyle abdest için de böyle bir durumun geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Ancak kadınlar ve erkekler için abdest alma şekli farklılık göstermemektedir. Hem kadınlar hem de erkekler aynı şekilde abdest almaktadır.

ABDEST NASIL ALINIR KADIN?

Kadınlar namaz abdesti almak için abdest sıralamasını doğru şekilde takip etmeli, abdest alırken yıkanacak uzuvlarını ara vermeden peş peşe yıkamalıdır. Abdest alırken konuşulmamalı, su boşa akıtılmamalıdır. Bunlara dikkat edildiği takdirde yukarıda anlatılan şekilde abdest alınabilir.

ABDEST NASIL ALINIR ERKEK?

Erkek ve kadın abdesti arasında bir fark yoktur. Hem kadınlar hem de erkekler yukarıda anlatıldığı şekilde namaz abdesti alabilir.

ABDESTİ BOZAN DURUMLAR

Namaz abdesti alındığında vakit kaybetmeden namaza durulmalı, namaz vakitleri arasında mümkün olduğunda abdest tazelenmelidir. Ancak tüm günü abdestli geçirenler ya da namaz vakitleri arasında abdest alacak fırsatı olmayanlar abdesti bozan durumları merak etmektedir. Bu durumlar şu şekildedir:

İdrar, dışkı, meni ve kan gelmesi, gaz çıkarmak abdesti bozar.

Ağız dolusu kusmak abdesti bozar.

Vücuttaki bir yaradan kan ya da irin gelmesi ve dağılması abdesti bozar. Şayet kan ya da irin dağılmaz, nokta kadar kalırsa abdest bozulmaz.

Ağızdan gelen kan çok sıvıysa ve tükürükten fazla ya da tükürüğe eşitse abdest bozulur.

Abdestliyken kötü sözler söylemek, küfretmek, dedikodu yapmak, hayırsız işlerle uğraşmak da abdesti zarara uğratan durumlardandır ve tazelemek gerekir.

Uyku ve uyuklama halinin de abdesti bozduğu/sarstığı bilinmektedir. Çünkü kişi uyurken kendini kontrol edemez ve gaz kaçırma ihtimali söz konusu olur.

Geğirmek abdesti bozar mı sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Geğirmek kişinin elinde olmadan gerçekleştiği için abdest bozulmaz.

Gözyaşı abdesti bozar mı sorusu da pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Gözyaşı şayet kişinin duygulanması, ağlaması halinde geliyorsa, soğan doğrarken geliyorsa, ağlamak abdesti bozmaz. Ancak bir hastalık nedeniyle akan gözyaşı bozar. Zira kişi hastalık halinde ibadetten muaftır ve hastalık son bulduğunda ibadeti kaza etmekle yükümlüdür. Bu nedenle göz hastalığı nedeniyle oluşan gözyaşı abdesti bozar.

BAŞI AÇIK OLANIN ABDESTİ BOZULUR MU?

Ergenliğe giren her Müslüman kadının namahremin bulunduğu yerlerde başını örtmesi dinimizde bir gerekliliktir. Ancak başı açık gezmesi bir kadının abdestini bozan durumlar arasında yer almamaktadır. Ayrıca kadının abdestliyken regl olması da abdesti bozan durumlardandır.

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