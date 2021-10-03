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Giriş Tarihi: 3.10.2021 17:58 Son Güncelleme: 3.10.2021 18:37

Adana'da dükkan basan 2 kişi, esnafı iş yerinde öldürdü

DHA
Adana’da dükkan basan 2 kişi, esnafı iş yerinde öldürdü

Adana'da meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Eren Teyyare'nin kuru yemiş dükkanına gelen 2 kişi dehşet saçtı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, dükkana gelen şahıslardan biri Teyyare'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Teyyare olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan şüpheliler aranıyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İbo Osman Caddesi'nde kuru yemiş dükkanı işleten Eren Teyyare'nin yanına husumetlisi olduğu ileri sürülen motosikletli iki kişi, geldi. Çıkan kavgada şüphelilerden biri Teyyare'ye pompalı tüfekle ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Dükkanına kaçmaya çalışan Teyyare, pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Teyyare kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri, Teyyare'nin hayatını kaybettiği belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri incelemesinin ardından Teyyare'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adana'da dükkan basan 2 kişi, esnafı iş yerinde öldürdü
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