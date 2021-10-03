Adana’da dükkan basan 2 kişi, esnafı iş yerinde öldürdü

Olay, saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İbo Osman Caddesi'nde kuru yemiş dükkanı işleten Eren Teyyare'nin yanına husumetlisi olduğu ileri sürülen motosikletli iki kişi, geldi. Çıkan kavgada şüphelilerden biri Teyyare'ye pompalı tüfekle ateş etti.