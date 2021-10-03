Alev avcısı ormancıları duygulandıran mektup

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda, 29 Eylül'de saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden orman ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü. Ertesi gün bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. 17 hektar ağaçlık, 3 hektar da tarım arazisinin zarar gördüğü yangınla gece boyu mücadele eden orman ekiplerinin dönüşümlü olarak dinlendiği alana, kimliği belirsiz kişi tarafından, bir mektupla gül demeti bırakıldı. Mektupta, "Değerli ormancı kardeşlerim. Köyümüzde oturan bir kişi olarak bu yaz çıkan yangınlardaki başarılı mücadelelerinizi gözümüz yaşlı olarak izledik. Özellikle akşamki yangında bütün doğal şartların olumsuz olduğu bir ortamda göstermiş olduğunuz üstün başarı bizi çok duygulandırdı. Sizleri tebrik ediyor ve şu duayı ediyorum, 'Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadeleri bulunuyor.

'MEKTUPTAN ÇOK ETKİLENDİK'

Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı, Ege ve Akdeniz'de bu yaz çıkan ve binlerce dönüm ormanın yok olduğu yangınlarda ormancıların üstlendiği görevin önemini belirterek, "Cansiparane şekilde mücadelemizi yaptıktan sonra bizi duygulandıran bir an oldu. Ekibimiz istirahat için geldiği alanda bir mektup bulmuş. Masanın üzerine bir gül demetiyle mektup konulmuş. Yaşamış olduğu duygu yoğunluğunu mektubuna aktarmış. Bu mektuptan biz de çok etkilendik. Yapmış olduğumuz çalışmaların, vatandaşlar tarafından görülmesi bizi mutlu ediyor. Biz 7-24 cansiparane şekilde yangınla mücadele ederek görevimizi yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bizi mutlu etti" dedi.



