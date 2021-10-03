Aleyna’yı ölüme böyle sürüklediler





Ayrıca Gökhan Argın'ın Iğdır'da lüks otomobiliyle alkollü şekilde drift attığı için kendisine ceza kesen polislere sosyal medya hesabından hakaret edip, FETÖ'cülükle suçladığı, bu nedenle Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nün hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.