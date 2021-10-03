Arda’nın ailesinden duygulandıran bağış

İstanbul Aydos Ormanı
'ndan ağaca asılı halde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in ailesi anlamlı bir bağışa imza attı. Baba Hakkı Yurtseven
, evladının lise sıralarında okuduğu ders kitaplarını ihtiyaç sahipleri için mahalle muhtarlığına bağışladı. Arda Yurtseven, bisikletiyle evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışmış 3 gün sonra Aydos Ormanı'nda ağaca asılı halde bulunmuştu. Genç Arda'nın şok ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğmuştu. Baba Hakkı Yurtseven, Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
öğrencisi olan oğlunun ders kitaplarını ihtiyaç sahibi öğrenciler için yaşadığı Esentepe Mahallesi
'nin muhtarlığına bağışladı. Duygulandıran hareketi sosyal medya hesabından paylaşan Esentepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Kula "Geçtiğimiz günlerde vefatı ile hepimizi üzüntüye boğan kardeşimizin en son kullandığı kitapları babası Hakkı Yurtseven tarafından arkadaşları okusun diye muhtarlığımıza teslim edildi. Arda kardeşimizin ailesinin bu davranışı beni çok duygulandırdı" ifadelerini kullandı.